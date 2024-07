Il Cav. Uff. Riccardo di Matteo, nominato Delegato del Corpo Consolare per la città di Foggia e per la provincia Bat

Lo scorso 24 Giugno, presso ilsi è riunita l'assemblea delper deliberare il rinnovo delle cariche sociali. Importante incarico per il- Console Onorario della Repubblica Ceca per la Puglia, che è stato nominato Delegato del Corpo Consolare per la città di Foggia e provincia e per la Bat e provincia e, avrà la responsabilità di mettersi al servizio dei cittadini delle due comunità, con la grande competenza e disponibilità che ha sempre contraddistinto il suo operato.di recente è stato insignito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dell'importantissimo titolo di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Risultano eletti per il prossimo quinquennio, con decisione palese assunta all'unanimità dai presenti:Console generale della repubblica di Romania.Console (H) del regno dei Paesi Bassi.Console (H) della repubblica di Portogallo.Console (H) della repubblica di Estonia.Console (H) della confederazione Elvetica;Console (H) della repubblica di Guatemala;Console (H) della repubblica di Finlandia;Console (H) della repubblica di Bulgaria;Console (H) della repubblica federale di Germania;Console (H) Capo Verde e Mali;Console (H) della repubblica del Messico;Console (H) della repubblica di San Marino;Console (H) della repubblica di Costa Rica;Console dello stato di Israele.Console (H) del Principato di Monaco- Console (H) del regno di NorvegiaConsole (H) del regno del BelgioConsole (H) del regno di SveziaConsole (H) della repubblica di BielorussiaConsole (H) della repubblica del CileConsole (H) El Salvador a CampobassoConsole (H) della repubblica di PoloniaConsole (H) della repubblica CecaConsole (H) della repubblica d'AustriaConsole (H) della repubblica di Lituania