Il 13 novembre diventerà nel tempo una giornata fondamentale per la comunità

Il 13 novembre 1997 è la data scelta dal "The World Kindness Movement" per l'elaborazione della Dichiarazione della Gentilezza. Il Comune di Canosa di Puglia ha aderito allacon delle iniziative, partendo dai bambini e coinvolgendo i luoghi a loro dedicati. Inoltre l'Assessorato alle Politiche Sociali e Welfare ha proposto l'adesione alun progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza delle parole promosso dall'associazione no profitUn impegno questo ad utilizzare le parole in modo responsabile, una guida per diffondere una cultura del linguaggio ponderato.Il Manifesto è un progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza delle parole, con l'obiettivo di responsabilizzare gli utenti online all'uso di forme di comunicazione non ostili, consapevoli che la dimensione virtuale influisce concretamente sulla vita delle persone. L'ostilità, anche se veicolata attraverso un mezzo di comunicazione digitale, ha comunque e sempre conseguenze concrete nella vita delle persone. Il Manifesto, nato nel 2017, è stato elaborato grazie alla collaborazione di circa 300 professionisti ed esperti della comunicazione, tradotto in 30 lingue e declinato in 6 settori (politica, pubblica amministrazione, sport, educazione, aziende e scienza), ricevendo due medaglie dal Presidente della Repubblica e consta di 10 principi."Il Manifesto della Comunicazione non Ostile è una carta che elenca - spiega l'Assessore alle Politiche Sociali- dieci principi utili a migliorare lo stile e il comportamento di tutti, è un impegno di responsabilità condivisa e mira a favorire comportamenti rispettosi e civili. Nei luoghi dedicati ai bambini, lunedì 13 novembre, fin dal mattino sono state svolte attività speciali e gli spazi comuni sono stati adornati con 'bouquet gentili', realizzati con vasi, terra e cuoricini colorati impreziositi da parole improntate alla gentilezza. L' Amministrazione Comunale - conclude- si impegna ad adottare e diffondere sia la gentilezza, sia i principi del Manifesto, così da costruire una comunità gentile, attenta, partecipativa e rispettosa".