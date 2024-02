I dentisti non violano sistematicamente norme di legge e regole deontologiche

L’intervento dell’Associazione Nazionale Dentisti, in relazione alla maxi operazione della Guardia di Finanza

Il reato contestato dalla Procura di Bari a 47 odontoiatri di Bari e provincia è quello diQuesto non autorizza però a pensare che si tratti di una categoria, quella dei dentisti, che viola sistematicamente norme di legge e regole deontologiche. E' questo il senso dell'intervento dellin relazione alla maxi operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari. «L'Associazione Nazionale Dentisti Italiani ribadisce che la categoria è virtuosa, come confermano i dati analizzati dal Centro Studi Andi. Pertanto – dichiarastigmatizziamo i comportamenti individuali richiamati dalla cronaca, dei quali saranno i diretti responsabili a rispondere. Un plauso alle azioni di contrasto all'evasione fiscale e un invito ai cittadini-pazienti a verificare in anticipo che lo studio al quale si sono rivolti rispetti i canoni di correttezza ed etica, anche dal punto di vista della fatturazione, senza doverlo scoprire a posteriori». I dentisti coinvolti nell'inchiesta sono 33 quelli che lavorano a Bari, ma complessivamente nel capoluogo pugliese operano circa 1500 dentisti e nella BAT 250.