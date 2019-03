I "Carnevali della tradizione"

Torna l'appuntamento con iche esalteranno l'offerta delcon esibizioni provenienti da sei regioni, su iniziativa dell'. Maschere, danze scaramantiche, sfilate di personaggi in costume con riti che affondano le radici nella storia e nelle tradizioni dei territori rappresentati dai sette gruppi selezionati, con oltre 300 figuranti, che giungono da Tricarico (Basilicata), da Valle del Mocheno (Trentino-Alto Adige), Ottana (Sardegna),, San Giovanni in Persiceto e Civitella di Romagna (Emilia-Romagna) e da Padova (Veneto).insfileranno le "Maschere di Tricarico",, il "Carnevale tradizionale mocheno: il betschato", i "Gruppi Boes e Merdules di Ottana", il "Carnevale di Civitella", la "Corte di Re Bertoldo-Carnevale di San Giovanni in Persiceto"; all'evento partecipa anche l'associazione "Regaliamo un sorriso" di Grantorto (Prov. di Padova) che nell'occasione consegnerà un assegno a sostegno della ricerca per la Città della Speranza di Padova. "Proseguiamo nella costante opera di valorizzazione dei patrimoni immateriali culturali, la prestigiosa partecipazione al Carnevale di Venezia, è un importante tassello della complessiva azioni avviata dall'Unpli in tale direzione" sottolinea il presidente dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia,Un risultato frutto dellosupportate dai comitati regionali con il coordinamento e sostegno, a livello centrale, dell'Unpli e che ha incontrato la collaborazione della Città di Venezia e della Regione del Veneto."Siamo contenti e onorati di far approdare uno dei Carnevali più prestigiosi di Puglia nella piazza sede mondiale del Carnevale, quella di san Marco a Venezia", dichiara, presidente Unpli Puglia, "Il Carnevale barocco leccese è uno dei patrimoni artistici, culturali, storici, folkloristici della Terra di Puglia e mette in evidenza, ancora una volta, quanta dedizione, quanta professionalità e quanta passione vengano profusi dai volontari delle nostre associazioni Pro Loco nell'ambito dell'organizzazione di eventi di largo respiro nazionale e internazionale".sostiene l'assessore all'industria culturale e turistica della Regione Puglia, "e ancora una volta sono le Pro Loco della Terra di Puglia a tenere alta la valenza turistico-culturale delle nostre comunità con il loro impegno, la costante passione nel promuovere la nostra Regione. Grazie all'Unpli nazionale e regionale per il lavoro svolto. La Regione Puglia sarà sempre pronta a cooperare al fine di ottenere assieme risultati sempre più incisivi".