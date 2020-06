Guardia di Finanza : Lotta all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali

Evasione fiscale internazionale , frodi carosello , indebite compensazioni , illeciti doganali e traffici illeciti di prodotti petroliferi sono alcuni dei fenomeni più gravi, pericolosi e diffusi sul territorio nazionale e regionale su cui si sta concentrando l'attenzione del Corpo per contrastare gli effetti distorsivi della concorrenza provocati dalle evasioni a più alto tasso di fraudolenza fiscale. 756 i reati tributari scoperti. Denunciati 643 soggetti , di cui 7 tratti in arresto . Il valore dei beni sequestrati nella passata annualità per reati in materia di imposte dirette e IVA è di oltre 46 milioni di euro.Sono 20 i casi di evasione fiscale internazionale rilevati , riconducibili principalmente a stabili organizzazioni occulte, estero-vestizioni della residenza fiscale e illecita detenzione di capitali all'estero. Sono invece 588 gli evasori totali individuati. Sequestrati, inoltre, 583 tonnellate di prodotti energetici e una tonnellata di sigarette di contrabbando. Nel settore del gioco illegale , sono state riscontrate 237 violazioni e concluse 16 indagini di polizia giudiziaria .

Nel settore del contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica sono stati 3.682 gli interventi, 769 le deleghe di indagine concluse in collaborazione con la Magistratura ordinaria e 142 le deleghe svolte con la Corte dei Conti. Con riferimento alle indebite percezioni di "re ddito di cittadinanza ", sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria 72 soggetti .

La strategia perseguita dalla Guardia di Finanza mira al contrasto di ogni forma di infiltrazione e degli interessi finanziari, economici e imprenditoriali della criminalità organizzata ed economico-finanziaria , attività di rilevanza assoluta nello scenario che va a profilarsi, contraddistinto dall' urgente necessità di tutelare la sicurezza economico finanziaria a salvaguardia del "sistema Paese" nella delicata fase post emergenziale.

Nel contrasto ai fenomeni illeciti che interessano le coste meridionali del Paese, la Guardia di Finanza pugliese ha posto particolare attenzione al settore del basso Adriatico e dell' alto Ionio prospiciente le coste regionali, dove prosegue, anche se in misura ridotta, il fenomeno del traffico di stupefacenti via mare attraverso l'uso di potenti gommoni oceanici e di motoscafi, in grado di trasportare velocemente ingenti quantitativi di droga. Nell'ambito del contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti perpetrati via mare, il Comando Regionale Puglia, attraverso la Componente Aeronavale, ha sequestrato oltre 3 tonnellate di droga e arrestato 5 narcotrafficanti .

L' impegno concorsuale del Corpo nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica è stato confermato, altresì, nell'ambito delle recenti direttive emanate dal Ministero dell'Interno per la gestione delle manifestazioni pubbliche e di eventi di particolare rilevanza, cui il Corpo partecipa con l'impiego dei militari specializzati Anti Terrorismo Pronto Impiego "AT-P.I.".

Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza ha reso noto ilNel corso dell'anno 2019 il Comando Regionale Puglia ha eseguitoin tutti gli ambiti della propria missione istituzionale.Nell'ambito della, i Reparti hanno portato a termine, in totale,, segnalando all'Autorità giudiziaria, di cui. Scoperte, a livello regionale, indebite percezioni e/o richieste di contributi nel settore dellae della, per quasiSono statiallaper danni erariali nonché eseguitiper circacon riferimento ai risultati conseguiti in applicazione della, sono statiad. Nel contempo, si è proceduto ad un sistematicoalle, individuate dal Codice Antimafia nell'e neldidalla, tese al recupero delle condizioni di legalità ed al reinserimento nel mercato economico di queste realtà imprenditoriali.In materia disono state sviluppate, da cui è scaturita ladi, dei qualisono stati tratti in arresto. Sul fronte della, i Reparti pugliesi hanno proceduto all'Nel settore dellahannoe dato esecuzione adell', sottoponendo aoltreSul fronte dell', nel 2019, la Guardia di Finanza in Pugliautilizzate per l'illecito traffico, mentre isono statiA seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Corpo ha rivolto la propria azione contro gliche, nel particolare momento che sta vivendo il Paese, destano maggiore preoccupazione:svolti dallain Puglia a partire dallo scorso mese di marzo per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia:. Con riguardo al contrasto all'infiltrazione della Criminalità Organizzata nel tessuto economico del paese, neisono stati, condi valore pari a oltreper il. Idioperati in applicazione dellahanno invece raggiunto, rispettivamente, la quota di oltree didicirca. La crisi sanitaria connessa alvede la Guardia di Finanza fortemente impegnata, inoltre, nelle attività a, principalmente volte a contrastare le fattispecie fraudolente riferite, da un lato, all'illecita commercializzazione di dispositivi di protezione individuale e beni utili a fronteggiare l'emergenza epidemiologica e, dall'altro, a condotte ingannevoli e truffaldine., nel settore della contraffazione sono statiper i reati di frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione, constatate sanzioni amministrative in 24 casi e sottoposti aoltre, circa(venduti come disinfettanti), nonché, per la prima volta in Italia, il profitto illecito scaturente dalla commercializzazione di tali dispositivi - la cui distribuzione risulta tanto urgente quanto necessaria – pari a circaSono state sviluppate, poi, attività a contrasto dicommesse approfittando dell'aumento della richiesta di taluni beni. In questo ambito, sono stati approfonditi elementi, con indagini finalizzate a risalire sistematicamente la filiera commerciale, fino alle strutture e ai soggetti del processo produttivo/distributivo dai quali hanno tratto origine le speculazioni.In tale ambito, sono stati segnalati all'Autorità Giudiziariaper il reato die sono stati sequestrati circa, alcuni dei quali commercializzati al pubblico con ricarichi sino al 6.000% rispetto al prezzo di acquisto. Nel complesso, durante l'emergenza epidemiologia da COVID-19, che ha interessato l'intero territorio nazionale, la, unitamente alle altre Forze di Polizia,