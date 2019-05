Grazie scuola! Grazie società! Grazie mondo!

E' stata una giornata memorabile quella di sabato scorso che ha visto protagonisti alcuniche hanno incontrato e salutato le nuove leve scolastiche e i docenti presso il Liceo Enrico Fermi e la scuola primaria "Enzo De Muro Lomanto" di. I social hanno immortalato i momenti salienti delcome hanno sostenuto gli ideatori di questa iniziativadi grande emozioni. Con un post su Facebook, l'ex sindaco di Canosa,tra i promotori dell'iniziativa, ha riepilogato e ringraziato quanti hanno preso parte al rendez-vouz e soprattutto tutti coloro che hanno reso calorosa l'accoglienza con applausi e abbracci.. """Il meeting del V Liceo Scientifico del 1967 a Canosa di sabato 11 maggio 2019 è passato da qualche giorno e per tutti noi, ragazze e ragazzi del '48, è stato un grande evento che rimarrà per sempre nella nostra memoria""". E' la prima dichiarazione del post diche vive a Roma: """Siamo tornati tutti, i superstiti, da Roma, da Pavia, da Como, da Verona, dal Piemonte, dal Veneto, dall'Emilia Romagna, per stare insieme e per dare un segnale di continuità alla scuola e alle generazioni che si inseguono. È stato un viaggio nei luoghi della nostra adolescenza, Canosa, negli spazi fisici in cui abbiamo imparato a vivere, l'aula della scuola elementare De Muro Lomanto, allora Santa Lucia, prestataci per far nascere il Liceo Scientifico a Canosa, la presenza e l'appello della nostra mitica professoressa, Ada Affatato, che ci ha chiamati uno per uno, abbracciati e donato una barretta di cioccolato fondente, a noi che abbiamo 70 anni, dall'alto dei suoi 94""".Poi passa ai dettagli della giornata a Canosa: """E subito dopo all'Enrico Fermi, l'incontro nel tempo presente, con gli studenti della V A per parlare della 'nuova scuola' e della 'vecchia scuola', la nostra, quella dei figli del dopo guerra e della Costituzione. I nostri genitori credevano nella scuola, nella cultura, negli insegnanti perché vedevano nel "sistema" la leva per l'emancipazione e la promozione sociale. La scuola oggi è ancora più importante e il suo ruolo fondamentale, con docenti,famiglie e studenti, che devono affrontare la complessità di un mondo in forte movimento. Siamo felici dell'accoglienza straordinaria, gioiosa, affettuosa e piena di modernità insieme a tanta voglia di futuro. Straordinario e commovente l'incontro multicolori con bimbe e bimbi organizzato dalla Dirigente Nadia Landolfi con le insegnanti. Persino un mini Sindaco e un mini Presidente del Consiglio. Incandescente il nostro ingresso allo Scientifico Enrico Fermi con gli applausi di studenti e studentesse dalle finestre dei piani delle aule. Anche qui la Dirigente Nunzia Silvestri con la professoressa Lisa Lafaenza, la conosco da bambina, ci hanno dato gioia ed emozioni organizzandoci un incontro denso e costruttivo con queste splendide e splendidi ragazzi del terzo millennio""". Rivolgendosi agli studenticonclude """A questo futuro e a questo mondo che cambia vogliamo contribuire anche noi. Grazie ragazzi e ragazze, grazie alle Dirigenti, grazie alle docenti. Insomma a distanza di 52 anni da quel lontano 1967, da quella che fu la nostra 'classe' urliamo - solo per far sentire -