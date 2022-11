Gli strumenti di pagamento alternativi al denaro contante

L'Istituto di Istruzione Superiore "Vittorio Bachelet" di Copertino, d'intesa con l'Associazione di Promozione Sociale "MediterraneaMente", organizza, a partire dal mese di dicembre 2022, un ciclo di incontri didel territorio di riferimento, per trattare in maniera interattiva con gli studenti la seguente tematica:. A tale progetto hanno aderito in qualità di partner sia la BCC di Leverano che la BCC Terra d'Otranto, oltre all'Hotel Paladini di Porto Cesareo. Il primo incontro si terràdalle ore 09:00 alle ore 11:00, presso l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo di Porto Cesareo, dove saranno affrontati in maniera dinamica e partecipata alcuni temi legati all'educazione finanziaria, ponendo particolare attenzione alle concrete situazioni d'uso degli strumenti di pagamento alternativi al denaro contante: assegno bancario e circolare, bonifico e giroconto, addebito diretto, carta di credito e di debito, carta prepagata.Per l'occasione, dialogheranno con gli studenti:– Docente di Economia Aziendale presso l'Istituto di Istruzione Superiore "V. Bachelet" di Copertino;- Responsabile Ufficio Controllo Crediti, Legale e Contenzioso della BCC di Leverano;Imprenditrice Turistico-alberghiera. Al termine, gli studenti saranno accompagnati in visita guidata presso l'Hotel Paladini, dove avranno modo di conoscere gli aspetti organizzativi di una struttura ricettiva e apprendere le modalità di pagamento maggiormente utilizzate in ambito alberghiero; successivamente saranno ospiti della filiale di Porto Cesareo della Banca di Credito Cooperativo di Leverano, dove il dottorResponsabile di filiale, si soffermerà sulla gestione di una banca e, in particolare, sulla storia della BCC di Leverano. Un ringraziamento va ai Presidenti delle due Banche,, ai docenti dei due Istituti Scolastici e ai loro Dirigenti,per aver creduto in questa particolare e straordinaria forma di offerta formativa.