Gli Off The Wall, tribute band Michael Jackson, all'Excalibur

Gli, fanno tappa ain occasione del cartellone dei live organizzato dall'Un evento atteso, poiché da anni il pub, situato ain via dei Tigli n. 21, rappresenta una tappa fissa per la band. Una serata magica, in compagnia delle hits più famose del Re del pop, eseguite come di consueto dai 5 musicisti che da quasi dieci anni omaggianoin tutta Europa; in più, in uno show completamente rinnovato, con oltre due ore di musica live, anche proiezioni video rappresentative della vita della pop star americana, e le coreografie e gli abiti che lo hanno caratterizzato e reso famoso nel mondo. Glinascono dall'incontro artistico avvenuto nell'aprile deltradi Cerignola (FG) e Vincenzo Lorusso di Atella (PZ). Fin dagli inizi riscuotono grandi consensi in tutta Italia; l'esecuzione totalmente live dei brani unita allo straordinario carisma vocale del front man Vincenzo Lorusso li porta ad esibirsi in tutta Italia, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Abruzzo, Trentino e Lazio. Particolarmente rilevanti, tra gli altri, sono stati il concerto tenuto nel febbraio delpresso Stazione Birra, il tempio della musica live in Italia, e la kermesse di settembrecon la leggendaria chitarrista di Michael Jackson,Da qui è nata una collaborazione con l'artista americana, che dura a tutt'oggi, e che ha portato la band a una seconda esibizione, in teatro, sempre con la leggenda Batten, e con un cast di ballerini, nel. Ancora, terzo e non ultimo incontro, insempre in teatro con la splendida esibizione al fianco di Jennifer Batten. Inoltre, il curriculum dei suoi elementi vanta collaborazioni con grandi artisti come Dodi Battaglia, Ron, Tosca e Sasha Torrisi (ex voce Timoria). La band è così composta:voce, coreografie, costumi e programmazione sequencer;chitarre;piano, synth e programmazione sequencer;batteria;basso.L'evento inizierà alle