Giusy Del Vento con gli studenti dell’IISS “Nicola Garrrone”

La scrittricesarà insieme agli studenti dell'IISS "Nicola Garrrone", sede associata di Canosa di Puglia(BT) nell'ambito del progetto nazionaleIl filone tematico propone "spicca il volo dalle pagine del capolavoro di Mary Shelley, pubblicato nel 1818. Apre a vasti orizzonti di riflessione: dal confine tra scienza e fantascienza ai limiti del progresso tecnologico, dall'inarrestabilità della ricerca scientifica ai dilemmi etici di fronte alle possibilità e alle scoperte delle quali l'uomo è capace. L'incontro alleavrà luogo pressoin via G. Parini n.48.A condurre l'happening saràla professoressache vedrà l'intervento del dirigente dell'IISS "Nicola Garrrone",e la partecipazione della scrittrice canosinaUn anno intenso e ricco di appuntamenti culturali per la scrittriceche con la pubblicazionesta girando l'Italia per la presentazione oltre ad aver avuto l'onore di partecipare alla IX Edizione delcon 166 autori che si sono avvicendati nelle sette piazze del centro storico dimentre il diario dei prossimi incontri riporta la sua presenza anche a Lavello(PZ) presso il Forentum Ritrovato –Museo Civico in via Cavour, a partire dalle ore 19,00 di venerdì 16 novembre. Per l'occasione sarà presentato il librocon gli interventi dell'assessore all'ambienteLa scrittura diè essenziale e fragrante al contempo, nonostante ben se ne intraveda tutta la profondità. "È come il mare fresco, estivo, quello tanto limpido che, quando lo scorgi dall'alto di uno scoglio, puoi indovinarne il fondo". Cosìmette nero su bianco le sue visioni, con semplicità naturale e con densità, descrive colori e profumi in poche parole, dando voce profonda e attenta all'incanto del cosmo e dell'anima mundi. Il motto incarnato in nei suoi versi è costante: