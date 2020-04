Giornata critica nella BAT :39 casi positivi

39 nella Provincia Barletta Andria Trani;

2 nella Provincia Barletta Andria Trani;

177 nella Provincia di Barletta Andria Trani;

riscontrati 33 ospiti e 4 operatori positivi al test del COVID-19.

Il presidente della Regione Puglia,sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, informa che oggisono stati registrati 1.979 test per, così suddivisi:17 nella Provincia di Bari;11 nella Provincia di Brindisi;41 nella Provincia di Foggia;10 nella Provincia di Lecce;8 nella Provincia di Taranto;1 fuori regione. Sono stati registrati: 6 in provincia di Bari, 4 in provincia di Foggia,1 in provincia di Taranto.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 22.059 test. Sonocosì divisi: 807 nella Provincia di Bari;257 nella Provincia di Brindisi;605 nella Provincia di Foggia;378 nella Provincia di Lecce;190 nella Provincia di Taranto;25 attribuiti a residenti fuori regione; 5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Relativamente alla situazione della R.S.A. "San Giuseppe, in tarda mattinata, il sindaco di Canosa,ha spiegato:"""Nonostante non abbia ancora ricevuto le notizie ufficiali da Prefettura e ASL, vi comunico le informazioni apprese dal gestore della struttura, con cui sono in costante contatto. All'esito dei tamponi effettuati nei giorni scorsi dall'ASL BAT, sono statiDegli ospiti della residenzaDei 4 operatori positivi, due sono in isolamento domiciliare nel proprio comune di residenza mentre gli altri due sono in isolamento presso la struttura stessa.Il tutto è accaduto nonostante l'accesso alla Residenza sia stato interdetto a tutti i familiari degli ospiti dall'inizio del mese di marzo. Ieri purtroppo è deceduto un ospite della struttura, ma al fine di evitare il proliferare di notizie prive di fondamento, vi confermo che lo stesso è risultato essere negativo al tampone pertanto il decesso è dovuto ad altre cause diverse dal virus. Al momento gli ospiti in isolamento nella R.S.A. risultati positivi ai tamponi sono pauci o asintomatici e non necessitano di ricovero ospedaliero.Nel pomeriggio parteciperò ad un incontro in video conferenza con il Prefetto e il Direttore della ASL incentrato sulla situazione della Residenza "San Giuseppe". All'esito di tale incontro vi comunicherò le iniziative che la Asl deciderà di intraprendere. Già lo scorso 31 marzo avevo chiesto formalmente alle autoritàe per questo nel corso dell'incontro solleciterò ancora una volta l'istituzione del pre-triage all'ingresso delle altre strutture residenziali per anziani per verificare le condizioni del personale che accede alle stesse. Inoltre chiederò ancora una volta che vengano regolarmente effettuati i tamponi sia al personale sanitario che agli ospiti.pertanto ho ritenuto corretto informare la Città al termine di questa attività svolta dai responsabili della struttura. In questo momento di grande difficoltà, - ha concluso