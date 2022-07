Gianni Rivera sarà a Canosa

Cresce l'attesa per la cerimonia di inaugurazione della sede socialeche avrà luogo in Piazza della Repubblica n. 2, a partire dalle. Per l'occasione sarà presentata l'autobiografia del Golden Boy e Pallone d'Oro 1969, Gianni Rivera in sua presenza. Questa iniziativa, nata per volontà dei soci fondatori del neo club rosso-nero, che "per dare onore e risalto all'evento si è pensato di invitare il più grande giocatore italiano vivente del mondo Milan, - dichiara il presidente del sodalizio canosino Ivan Matarrese.- "Inoltre è importante ricordare come i colori di fede calcistica, non intaccano i rapporti con le attività di altre associazioni del territorio. Infatti, volevo approfittare per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del primo evento, appunto, senza guardare alla propria fede calcistica, ma solamente pensando al bene per la nostra Città." Ha concluso il presidenteall'anagrafe(Alessandria, 18 agosto 1943), è un ex politico ed ex calciatore italiano del, di ruolo centrocampista, campione d'Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 con la nazionale italiana.è considerato uno dei migliori giocatori italiani di sempre e unodella storia del calcio.