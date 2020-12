Fontana a "Next Generation EU e Mezzogiorno"

A partire dallein collegamento dallasi terrà un dibattito pubblico sul tema "promosso dal, Presidente della 14ª Commissione permanente Politiche dell'Unione Europea. "Il divario tra Nord e Sud è cresciuto negli ultimi anni e tutti gli indicatori prospettano che degli effetti della pandemia rischiano di rendere questa frattura irrecuperabile. L'Italia è il Paese che riceverà più risorse e il Next generation Eu va inteso come l'ultimo strumento utile per restituire al Sud standard materiali e immateriali accettabili, in modo che la crescita di tutto il nostro Paese torni ad andare di pari passo con l'equità sociale e territoriale. Condivideremo con tutti voi le riflessioni su quello che è un vero e proprio manifesto del nuovo corso dell'Unione Europea, il Next Generation EU e di come si innesta con le prospettive del Mezzogiorno" ha dichiarato su Facebook il senatore leccese che ha annunciato gli ospiti:(Ministro per il Sud);(Sindaco di Bari e Presidente ANCI);(Presidente Confindustria Puglia);(Vicesegretario nazionale CGIL) e(giornalista, autore di "Fake Sud"). L'evento, esclusivamente online, sarà moderato dalla giornalistadell'Huffington Post e sarà trasmesso in diretta dal Canale 4 YouTube del Senato al link https://youtu.be/KQPgwlDN-1E