Europee : Si vota per eleggere 18 parlamentari dell’Italia Meridionale

Per votare è necessario presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e di documento di riconoscimento.

per lelesaranno aperte due giorni:Si vota per eleggere iche andranno a rappresentare l'Italia al Parlamento europeo per i prossimi cinque anni. Il Parlamento europeo è l'unica istituzione eletta direttamente dai cittadini dei 27 Stati membri dell'Ue.Per le elezioni europee il territorio italiano è diviso ini: Nord-Occidentale che comprende la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Liguria e la Lombardia; Nord-Orientale che comprende il Trentino-Alto Adige, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e l'Emilia-Romagna; l'Italia Centrale comprende la Toscana, l'Umbria, le Marche e il Lazio;l'Italia Insulare comprende la Sicilia e la Sardegna. Ogni circoscrizione elegge un numero diverso di parlamentari europei: la Nord-Occidentale ne elegge 20, la Nord-Orientale 15, la Centrale 15l'Insulare otto.Al seggio si riceverà un'unica scheda per le elezioni europee. Sulla scheda elettorale per le elezioni europee sono indicati i simboli delle liste dei partiti, con accanto tre righe. Per esprimere il voto, basterà barrare il simbolo di una lista ed aggiungere da una a tre preferenze per altrettanti candidati al Parlamento europeo che fanno parte di quella lista., ossia barrare il simbolo di una lista e dare la preferenza ad un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, occorre scrivere il nome e il cognome del candidato da mandare al Parlamento europeo o anche solo il suo cognome (in alcuni casi basta scrivere il nome). Se si sceglie di scrivere due preferenze, bisogna indicare un uomo e una donna. Mentre con tre preferenze, si possono votare due donne e un uomo, oppure due uomini e una donna. Agli elettori ammessi al votodi cui 11.509 uomini e 11.935 donne.