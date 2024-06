Canosa: Affluenza al 27,58% alle ore 19,00

Per votare è necessario presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e di documento di riconoscimento.

Resi noti i dati della penultima rilevazione sull'affluenza alle urne nel secondo giorno utile per eleggere i rappresentanti del Parlamento Europeo. E' stata effettuata alle ore 19,00 di domenica 9 giugno 2024votanti pari alNumero elettori totali:di cui 11.935 donne e 11.509 uomini (32 sezioni)Mentre, per quanto riguarda le 10 città della provincia Barletta Andria Trani, la percentuale è deldegli aventi diritto 319.554 . Di seguito le percentuali di affluenza delle dieci città della sesta provincia pugliese :Andria:25,67%Barletta:27,51%Bisceglie:25,26%Margherita di Savoia:23,38%Minervino Murge:30,83%San Ferdinando di Puglia:23%Spinazzola:31,93%Trani:30,19%Trinitapoli:62,29%quando verranno chiusi e si procederà con le operazioni di spoglio. Al seggio si riceverà un'unica scheda per le elezioni europee. Sulla scheda elettorale per le elezioni europee sono indicati i simboli delle liste dei partiti, con accanto tre righe. Per esprimere il voto, basterà barrare il simbolo di una lista ed aggiungere da una a tre preferenze per altrettanti candidati al Parlamento europeo che fanno parte di quella lista.ossia barrare il simbolo di una lista e dare la preferenza ad un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, occorre scrivere il nome e il cognome del candidato da mandare al Parlamento europeo o anche solo il suo cognome (in alcuni casi basta scrivere il nome). Se si sceglie di scrivere due preferenze, bisogna indicare un uomo e una donna. Mentre con tre preferenze, si possono votare due donne e un uomo, oppure due uomini e una donna.Lo spoglio dei voti per lecomincerà in tutti i Paesi Ue alle. Alla stessa ora si conosceranno i primi, che saranno seguiti poi dalle proiezioni e infine dai risultati in tempo reale.