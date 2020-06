"Durante questo periodo così complicato,E quindi volevo ringraziarvi. Oggi èe la base della Repubblica è data da libertà fondamentali. Queste libertà fondamentali sono una collegata all'altra, quella principale è quella di poter essere liberi di poter esprimere il proprio pensiero, di poter criticare chi governa e soprattutto di poter essere informati, perché essere informati è la cosa più importante che esiste. In questo periodo voi siete stati in grado di educare un popolo all'epidemiologia, lo avete fatto ovviamente con tutti i limiti umani, non c'è dubbio, non è che tutto è andato perfettamente.è in grado soprattutto di rispondere in caso di necessità, alle misure che sono ancora possibili, per immediatamente aggredire e circondare i contagi che eventualmente dovessero manifestarsi in questa fase di apertura. Volevo dedicare veramente a voi, a tutti quelli che hanno lavorato in sanità, che hanno lavorato alla protezione civile, alle forze dell'ordine. Diciamo la verità: ai soliti, possiamo chiamarli così, a quelli che qualunque cosa accada, dal terrorismo alla mafia, alla grande corruzione o alle pandemie, sono sempre stati in prima linea per difendere la Costituzione e difendere la Repubblica.. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia,rispondendo oggi ai giornalisti a margine dellapresso il, dove ha avuto luogo la consueta celebrazione eucaristica e commemorativa alla presenza del Ministro Francesco Boccia oltre alle numerose Autorità civili, militari, politiche e religiose.