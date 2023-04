Emiliano double face: attacca il Governo Meloni e poi da parere favorevole al DL di attuazione del PNRR

"C'è un Emiliano che parla e straparla in pubblico, sotto i riflettori, e un altro che in silenzio alza la mano nella Conferenza delle Regioni, dove è vicepresidente, e dove all'unanimità viene dato parere positivo al DL di attuazione del PNRR del ministro Raffaele Fitto. Quindi lo 'sfidiamo' a rendere pubbliche le dichiarazioni che ha rilasciato in quella sede 'istituzionale' e confrontarle con quelle dette oggi ai giornalisti a margine di un convegno a Bari." - Esordisce cosìcapogruppo regionale di Fratelli d'Italia nella dichiarazione rilasciata : "Così come lo 'sfidiamo' a venire in consiglio o in commissione a rendicontare i fondi europei spesi dalla Regione Puglia nella precedente programmazione: centesimo per centesimo. Così lo aspettiamo ancora perché sveli il bluff con il quale in campagna elettorale, con la complicità del ministro Speranza, annunciava che la Puglia stava uscendo dal piano di rientro. Una bugia grande quanto una casa! Ma che gli ha consentito di prendere in giro i pugliesi che oggi si ritrovano a dover pagare (anche se non direttamente, forse) un deficit sanitario di 450 milioni di euro. Per la verità lo attendiamo da tempo anche sull'ospedale in Fiera e sulla fiducia accordata al suo dirigente, Mario Lerario. Ma di questo comprendiamo che è difficile per lui spiegare e per noi comprendere come potesse non essersi accorto di nulla.""Così come di nulla si accorgeva quando a Roma i governi Conte e Draghi definivano le forme di utilizzo del PNRR, all'epoca tutto andava bene madama la marchesa, verrebbe da dire… Ma Emiliano fa il 'coraggioso' quando è solo davanti ai giornalisti, in commissione e in aula tuttalpiù manda i suoi assessori o peggio i suoi dirigenti a rispondere alle nostre domande. Un coraggio- conclude- che gli serve ad accreditarsi al nuovo segretario nazionale, Schlein, come il furioso sinistroso che si scaglia in modo violento contro il governo di destra nella speranza di far carriera politica anche nel nuovo corso del PD.. Niente di più, niente di meno. Ricordiamo al presidente Emiliano che è stato eletto per risolvere i problemi dei pugliesi, il Governo Meloni, in carica solo da sei mesi, sta tentando di farlo."