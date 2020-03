Emerga spirito di servizio e senso di comunanza

""Nel vuoto delle strade qualche sparuto passeggero. Qualche altro convinto che tocchi ad altri. Qualche incurante portatore di gravi danni. Tutto pare lunare con riti esorcistici e propiziatori tamburellati in tutta la penisola.Avrei voglia di parlare d'altro; mancano stimoli e argomenti.sin dagli inizi confinato ad altrui responsabilità e superficialità; e intantoe le metropolitane continuano ad essere affollate. Guardo con grande attenzione e sorpresache, pur senza essere ancora del tutto toccate, hanno subito recepito il messaggio e attivata la quarantena. D'un tratto si è zittito l'indice dell'untore contro i Cinesi, la voce beffarda di tanti che urlavano la schizofrenia virale, l'ottimismo o il pessimismo di chi occupava il potere.Da ogni parte si dice: 'Certo, dovrà pur finire! Ma dar corpo a tali auspici, innanzitutto, dovrà significare: non più inquinamenti, non più roghi e devastazioni, non più corse sfrenate all'arricchimento, non più senzatetto sotto i ponti, e, soprattutto, non più guerre, non più etc., non più etc.Sulle vicende presenti, per dirla con Montale, mancano le parole. Eppure qualche riflessione sul ruolo del nostro volontariato nel tempo a seguire è doverosa e urgente.Invece, dall'alto non una direttiva, non un'iniziativa, non un appello.L'unico effetto certo che il coronavirus ha prodotto è statoda alcuni scarsamente recepita, da altri mal compresa, e da altri ancora esorcizzata; è stato il ricreare un teatro di guerra, dove è vietato accudire i propri cari e stare accanto ai propri morti; è stato il pareggiare tutti, deboli e potenti, ricchi e poveri, contro ogni tipo di previsione e arroganza: omnia solo exequantur.Nel momento in cui aziende e cittadini, in modo volontario e gratuito, fanno tutto il possibile, quasi in una gara senza confini, per alleviare le tragiche difficoltà,Per l'Associazione oggi non ha senso pensare alle sue attività abituali, perché difficilmente nell'immediato si avrà il tempo di metabolizzare il tristo evento e di pianificare i suoi effetti.Ma ancora una volta si è perduta una occasione irripetibile di passare dal vanto di avere seicento mila soci volontari alla prassi di un impegno reale per la propria comunità, nel tempo del bisogno e della solidarietà""". E' il messaggio del presidente onorario Unpli Puglia,, condiviso dal gruppo dirigente delle