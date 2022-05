Elezioni: Massimo Cassano alla presentazione di Canosa Popolare

CANDIDATI "CANOSA POPOLARE"

Mancano meno di 2 settimane alleche si terrannoNell'si vota anche per i referendum sulla giustizia, i cittadini di Canosa si recheranno alle urne per eleggere il sindaco e i consiglieri comunali.a sostegno dellapresenterà i candidati in lista come riporta un post sui social. L'incontro si terrà alledied avrà luogo ain Viale 1°Maggio n.126Annunciate le presenze di, candidato sindaco;vice coordinatore regionale della Puglia Popolare;coordinatore provinciale BAT di Puglia Popolare;ex senatore ed attuale direttore generale dell'Arpal, Agenzia della Regione Puglia per le Politiche Attive del Lavoro. La cittadinanza è invitataDi Palma NicolaBasile VincenzoCaputo Anna MariaDe Clemente GiuseppeDel Vento RiccardoDi Donato Maria IlariaDi Gennaro AntoniettaDi Pietro StefaniaGallone AntonellaLamanna ValentinaLanotte TommasoLenoci SabinaLeone RosaLorusso MariannaManfredi SabinaMangino Palma ImmacolataMiniscalchi GiuseppeNagliero ValentinaPalermo DavidePignatelli NunziaSinesi LeonardaSuriano Giovanni MariaTurturro GerardoUrsi Lucrezia