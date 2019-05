Elezioni europee : si vota domenica 26 maggio

I cittadini italiani sono chiamati alle urne per leche si terranno nella giornata diLe urne saranno apertedalleSubito dopo la chiusura delle votazioni e l'accertamento del numero dei votanti inizieranno le operazioni di scrutinio. Ogni elettore deve votaree può indicare fino a tre candidati della lista circoscrizionale votata. La seconda e terza preferenza saranno annullate qualora l'elettore indichi rispettivamente due o tre candidati dello stesso sesso, in modo da garantire la rappresentanza di genere. Si può esprimere:una preferenza, uomo o donna; due preferenze ma alternate, un uomo e una donna;tre preferenze, purché non siano tutte e tre dello stesso genere.Verranno eletti 76 membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, tre in più rispetto alle precedenti elezioni del 2014 per effetto della Brexit.Tuttavia il meccanismo di attribuzione dei seggi non garantisce che il numero di eletti in ogni circoscrizione sia pari ai seggi che teoricamente le sono attribuiti.Il Cè compreso nella Circoscrizione IV Italia Meridionale (Abruzzo – Molise – Campania – Puglia – Basilicata - Calabria). Per l'elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'ItaliaIl territorio delPer poter votare, l'elettore deve recarsi presso l'edificio scolastico e la sezione indicata sulla tessera elettorale. Il numero della sezione di appartenenza e l'ubicazione del seggio sono indicati sulla tessera elettorale. Gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto in una delle sezioni di seguito specificate, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'art. 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale:In occasione delle Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019 , iAll'elettore sarà consegnataIl voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Inoltre, ogni elettore potrà esprimere,Nel caso in cui l'elettore esprima due o tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso. In caso di identità di cognome fra più candidati si deve sempre scrivere il nome e cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita.Per essere ammesso al votoad esempio:patente di guida;passaporto;libretto di pensione;tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale; tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purchè convalidata da un comando militare. I documenti di identificazione sopraindicati sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purchè risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione dell'elettore. Si ricorda di verificare se la tessera elettorale ha spazi vuoti utilizzabili per la certificazione della partecipazione alla votazione. Nel caso in cui tutti gli spazi fossero esauriti, occorre rinnovare la tessera presentandosi all'Ufficio Elettorale che provvederà a rilasciare una nuova tessera.Il Comune di nuova residenza consegna al titolare una nuova tessera elettorale e ritira quella rilasciata dal Comune di precedente residenza. In caso di trasferimento di residenza all'interno del territorio comunale che comporti il cambio del seggio di votazione, l'elettore riceve un' etichetta da applicare sulla tessera con l'indicazione del nuovo indirizzo e del nuovo seggio dove recarsi a votare.. Sono da considerarsi fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità. Quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato rilasciato gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto dal funzionario medico designato dall'A.S.L. Il certificato medico deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.Coloro che siano in possesso di libretto nominativo rilasciato dal Ministero dell'interno in favore di ciechi civili per cecità assoluta ovvero siano titolari di tessera elettorale su cui è già stato apposto il simbolo o codice per il diritto di voto assistito non necessitano di alcuna certificazione medica.Per il rilascio delle Carte di Identità e delle Tessere Elettorali, l'Ufficio Elettorale e l'Ufficio Anagrafe del Comune di Canosa saranno aperti