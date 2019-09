Elena Gentile sfida Emiliano

Alle primarie per il centrosinistra alle elezioni regionali 2020 in Puglia

E' ufficiale che a sfidare il governatore Michele Emiliano alle primarie per scegliere il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Puglia, ci sarà l'ex europarlamentare del PD,, "Sono felice che Elena Gentile abbia deciso di candidarsi alle primarie. Condivido il suo pensiero. Grazie alle primarie la Regione Puglia è cresciuta e siamo cresciuti tutti noi nei valori e nelle competenze. Sono onorato di competere con una donna di valore che ha esperienza e competenze in grado di arricchire la nostra coalizione rilanciando la nostra sfida". Ha dichiaratopresidente della Regione Puglia, commentando la notizia della candidatura dell'on. Elena Gentile alle primarie.