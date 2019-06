Donato Mele riceverà l’accolitato

Il canosino(38 anni) è stato ammesso a ricevere ildurante lapresieduta da Sua Eccellenza Rev.maVescovo di Andria che si terrà alledipresso lanel corso della solennità di, Vescovo e Patrono della Diocesi. Il "bisogno" della Chiesa « di uomini e donne, laici e consacrati appassionati, ardenti per l'incontro con Dio e trasformati nella loro umanità, capaci di annunciare con la vita la felicità che viene dalla loro vocazione»Il è stato al centro del discorso cheha consegnato giovedì scorso ai partecipanti al congresso dei Centri Nazionali per le Vocazioni delle Chiese di Europa, svoltosi a Roma.titolare di attività commerciale ereditata dai suoi genitori, dal 2005 è specializzatograzie al suo estro e creatività nel proporre composizioni, addobbi e allestimenti floreali per eventi di ogni genere. E' stato sempre affezionato alla Chiesa, sin da piccolo ha frequentato la, "accompagnato da mia mamma e soprattutto dalla mia adorata nonna Sabina". In quegli anni, la Cattedrale era sotto la guida dell' Arcipretee del viceparrocoDa adulto, ha sempre continuato ad alimentare la sua fede. Gestendo la sua attività lavorativa in via Bovio, si è legato alla Parrocchia di San Giovanni Battista di Canosa retta da don Michele Cognetti. Nel 2015, lo stesso parroco gli ha "paternamente" consigliato di frequentare la S. F. T. O. P. (Scuola di Formazione Teologica per Operatori Pastorali) con indirizzo liturgico.è un laico a tutti gli effetti (non un chierico ordinato) di sesso maschile che nella Messa aiuta il vescovo, il presbitero o il diacono nella preparazione dell'altare e dei vasi sacri. È considerato anche ministro straordinario della Comunione: ciò significa che colui che presiede la celebrazione può chiamarlo a distribuirla o a portarla agli ammalati.continua ad essere anche una tappa nel percorso istituzionale verso il diaconato e il presbiterato.ra gli altri compiti rientrano anche: quello di preparare coloro che prestano servizio all'altare; collaborare nel predisporre tutto ciò che è necessario per favorire una maggiore partecipazione attiva dei fedeli alla liturgia; nella celebrazione della Liturgia delle ore, in mancanza del lettore, distribuire i compiti tra i fedeli presenti; in assenza del sacerdote o del diacono guidare, in accordo con il lettore, la celebrazione della Liturgia delle ore, osservando le norme stabilite.