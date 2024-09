DIGITHON 2024: Partita la gara tra le startup alle Vecchie Segherie di Bisceglie

È partita questa mattina a(BT)ino al 7 settembre tre giorni non-stop dedicati al mondo del digitale con la competition tra le startup più innovative, confronto con le aziende, formazione e approfondimenti con nomi di primo piano delle istituzioni e delle imprese, con particolare attenzione al tema dell'. A dare il via dal palco delle Vecchie Segherie alla gara tra gli inventors, presidentee l'ideatore e fondatore. "Su questo palco – ha detto D'Amato – sono passati tanti casi di successo. DigithON non è solo una bella vetrina, ma un'iniziativa concreta che vuole affiancare il percorso delle start up". "Dieci anni fa – ha ricordato- partimmo da Trani con un dibattito su come la nostra società stava cambiando al tempo del digitale. In questi anni oltre 2000 start up attraverso la maratona hanno provato a mettersi in mostra, ad interloquire con gli investitori e con il mondo esterno. DigithON è stata la casa di tutti coloro che volevano cambiare gli schemi. Qui non ci sono e non possono esserci dogmi. Si sperimentano sempre strade nuove e ai ragazzi dico: continuate, non mollate mai. DigithON è l'occasione per raccontare tutto quello che avete pensato e ideato". E non è mancato il ringraziamento ai partner. "Se siamo qui dopo 10 anni – ha detto - è grazie ai nostri partner, perché ci hanno creduto, alcuni sin dall'inizio, gli altri sono arrivati dopo. Grazie anche alle nostre Università, la Puglia ha migliorato anno dopo anno il proprio ecosistema, adattandolo ad un mondo che stava cambiando. E – ha concluso - non deve smettere di farlo".Nel corso della giornata è intervenuto anche, Assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia per un approfondimento su"Il percorso di crescita della Regione Puglia sulla strada dell'innovazione ha al centro la crescita esponenziale del numero di startup, conseguenza di misure ad hoc come i bandi Estrazione di talenti, Nidi, Tecnonidi ed Equity e della collaborazione con Università, imprese, centri di ricerca e distretti tecnologici. Tutto questo rientra nella strategia regionale "#mareasinistra" il cui obiettivo è creare le condizioni, grazie all'ecosistema dell'innovazione sviluppatosi in questi anni, per fare rientrare le 'idee' e attrarne da altri Paesi", ha spiegato. "Dobbiamo fare in modo che le imprese e le start up innovative scelgano di investire qui in Puglia, così come sta avvenendo, visto che vi sono tante startup di non pugliesi che hanno deciso di 'atterrare' qui. Negli ultimi anni abbiamo raddoppiato il numero di startup e pmi innovative che oggi sono oltre 700, avviando non solo iniziative per sostenere idee e far nascere nuove realtà ma anche - come nel caso del bando Equity - per aiutarle ad accedere al mercato dei capitali". A proposito dell'AI ha aggiunto: "Sta diventando un'onda talmente alta che o diventiamo tutti surfisti o ci lasceremo travolgere. Per questo dobbiamo cogliere questa sfida con uno sguardo rivolto al futuro".La maratona tra gli inventors riprenderà domani alle 10, punteggiata da interessanti approfondimenti e importanti interventi:, EY Technology Consulting AI&Data Leader Italy e Blockchain Leader EMEIA, introdurrà e darà il via alla seconda edizione della, un progetto nato in sinergia condedicato ai giovani laureandi e laureati under 30 i cui prototipi innovativi, dopo un percorso di mentorship di 5 settimane, saranno presentati a. I vincitori si aggiudicheranno un premio del valore diAlle 12.30Head of IT, Philip Morris International Cluster Italia, spiegherà; alle 15.30 sarà la volta del Presidente della Regione Puglia e Vicepresidente della Conferenza delle Regioniche conparlerà di, mentreil palco delle Vecchie Segherie ospiterà il, intervistato da. A seguire, l'ultimo incontro condedicato a, conTra i partner dii nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcuni tra i principali operatori finanziari del nostro Paese:Partner istituzionali: