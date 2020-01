Criticità al Presidio Territoriale di Assistenza

Come noto a seguito dei tanti piani di riordino ospedalieri succedutisi fin dal 2012,"Ad oggi nel PTA di Canosa permangono diverse criticità non ancora risolte. – spiega il sindaco di Canosa,– Molti degli ambulatori che dovrebbero essere già in funzione non sono ancora attivi.Secondo quanto previsto dalla Regione, il PTA di Canosa deve avere una postazione medicalizzata fissa del 118 e due ambulanze: una con medico a bordo (mike) ed una con personale infermieristico (india). Ad oggi nel nostro PTA sembrerebbe presente una sola ambulanza del 118 che, se impegnata nel trasporto di urgenze presso altri ospedali della Regione, rimane lontana da Canosa per ore lasciando scoperta la città, ragione per cui se dovesse arrivare una richiesta di intervento del 118 da un nostro concittadino occorre attendere che giunga un'ambulanza da Barletta, Minervino o Spinazzola, a seconda della disponibilità, allungando i tempi di intervento.Chiediamo al Direttore Generale della Asl BT di verificare al più presto la dotazione di ambulanze presenti presso la nostra struttura affinché si ponga fine al disagio dei nostri cittadini che, come già detto, tantissime volte hanno visto arrivare un'ambulanza dopo una lunga attesa.visto che ad oggi molti degli ambulatori previsti non sono ancora attivi. Ci chiediamo quali siano le motivazioni che ostano all'apertura degli ambulatori previsti nella nostra struttura al fine di evitare disagio ai cittadini che hanno bisogno di quelle prestazioni, così come ci chiediamo perché ci segnalano che non sia operativa la riabilitazione cardiologica ad un mese dalla sua inaugurazione. Siamo stanchi – conclude- di vedere disattese le aspettative di una Città che esce gravemente penalizzata dal piano di ristrutturazione ospedaliero della Regione Puglia e che continua a non poter usufruire dei servizi previsti."