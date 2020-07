Covid-19: un nuovo contagio in provincia di Bari

1 (uno) caso positivo per un residente in provincia di Bari.Non sono stati registrati decessi

Sono 71 i casi attualmente positivi.

382 nella Provincia di Barletta Andria Trani ;

12.015.193 i casi confermati

549.247 i morti,

Italia 242.363 casi (34.926 morti)

Il presidente della Regione Puglia,, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, informa chesono stati registratitest per l'infezione daed è stato registratoDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 199.805 test. Sono 3924 i pazienti guaritiIl totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.541 così divisi: 1.494 nella provincia di Bari;660 nella Provincia di Brindisi; 1.169 nella Provincia di Foggia; 525 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione. Ihanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.le statistiche per lriportano che sonodall'inizio della pandemia esecondo gli ultimi dati OMS-Fonte Health Emergency Dashboard, 10 luglio ore 08.14 am .85.445 casi confermati clinicamente e in laboratorio, 4.648 morti.secondo gliltimi dati OMS, inclusa Italia, Fonte Dashboard Who European Region, 09 Luglio, ore 10:00 am: 2.857.077 casi confermati e 201.945 i morti. Nei primi Paesi per trasmissione locale nella Regione Europea​:707.301 casi (10.843 morti);286.979 casi (44.517 morti);252.513 casi (28.396 morti);197.783 casi (9.048 morti);169.473 casi (29.965 morti).secondo gli ultimi dati OMS-Fonte Health Emergency Dashboard, 10 Luglio, ore 08.14 am:3.038.325 casi (131.884 morti;1.713.160 casi (67.964 morti);275.003 casi (32.796 morti);106.434 casi (8.737 morti).