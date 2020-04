Coronavirus: Turismo e wedding in ginocchio

In un post sui social, il consigliere regionaleha comunicato di aver scritto ai ministri pugliesi,del dicastero per gli Affari regionali e Autonomie ed adel dicastero delle politiche agricole per portare a conoscenza i problemi che stanno attanagliandopesantemente penalizzati dalla grave crisi sanitaria ed economica in atto. Le prospettive sono critiche per il corrente anno, in cui difficilmente, attesa anche la specificità dei settori caratterizzati da una preventiva programmazione delle attività, che in questi giorni le stesse sono state rinviate a data da destinarsi o annullate con pesanti ripercussioni economiche in conseguenza dell'azzeramento delle entrate. "In questo momento di straordinaria emergenza dovuta alla pandemia da covid-19, la vita degli italiani è a dire poco stravolta. Tra tutti coloro che stanno subendo notevoli problemi economici ci sono persone (uomini e donne) che sono privi di qualsiasi tipo di forma di aiuto. Mi riferisco a tutti gli addetti alecc...) da sempre lavorano alcuni mesi all'anno e godono della nuova assicurazione sociale per l'impiego per i restanti mesi. - Esordisce così ilnella missiva inviata ai ministri pugliesi Boccia Francesco e Bellanova Teresa – "Avrebbero dovuto incominciare a lavorare da Pasqua ma purtroppo così non è stato! Trattasi di lavoratori (cd. stagionali, a tempo determinato) che sono statiche non hanno lavorato e per quelli che non lavoreranno ancora (sperando che siano pochi) oppure di prevedere un bonus/contributo mensile che li consenta insieme alle loro famiglie di vivere."Per quanto attiene i loro- continua il consigliere- che ra titolo esemplificativo, ritengo sia necessario ed indispensabile che il Governo stanzi risorse a titolo di indennizzo ed a fondo perduto che li consenta di "mantenere" le strutture senza dover ricorrere necessariamente ad ulteriore indebitamento in un momento in cui il loro futuro è purtroppo incerto. Vi chiedo di assecondare queste mie richieste - conclude il consigliereche sono certo vi sono note, e già nel l'imminente approvazione del cd Decreto Legge di Aprile siano previste, finanziate e tempestivamente elargite. Il grido di allarme è diventato assordante e non ci si può permettere di non ascoltare coloro che hanno sempre lavorato e quindi pagato le tasse ed imposte, senza gravare sul bilancio dello Stato, anzi sostenendolo.