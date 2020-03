Coronavirus: in aumento i casi positivi nella BAT

Il presidente della Regione Puglia,sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, informa che oggi martedì 31 marzo, in Puglia, sono stati registratiper l'infezione da Covid-19 coronavirus ecosì suddivisi:22 nella Provincia di Bari;0 nella Provincia di Brindisi;52 nella Provincia di Foggia;10 nella Provincia di Lecce;5 nella Provincia di Taranto. (La somma dei dati per provincia è superiore di 6 casi perché include le schede non ancora attribuite per provincia e che sono state nel frattempo assegnate). Sono stati: 9 in provincia di Foggia (77, 66, 89, 74, 69, 93, 84, 69, 63 anni), 4 in provincia di Bari (90, 87, 67, 78 anni) , 3 in provincia di Lecce (97, 93, 86 anni), 2 in provincia di Brindisi (83 e 87 anni) e 1 in provincia di Taranto (40 anni) .Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuatiSalgono aIl totale dei casi positivi Covid in Puglia è di616 nella Provincia di Bari;111 nella;164 nella Provincia di Brindisi;457 nella Provincia di Foggia; 303 nella Provincia di Lecce; 126 nella Provincia di Taranto; 19 attribuiti a residenti fuori regione;7 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.per evitare che anziani, disabili, pazienti cronici e non autosufficienti possano mettere a rischio la loro salute anche solo per andare in farmacia nel"Iniziamo – spiega il direttore del Dipartimento politiche della salute,– una sperimentazione per fornire farmaci a casa per disabili, anziani, persone con patologie croniche e non autosufficienti che in questo momento di emergenza sanitaria sono più esposti alla pandemia Covid e hanno maggiori difficoltà ad accedere ai servizi sanitari. Cominciamo dalla città di Bari, pronti ad estendere la sperimentazione nel resto della Puglia. Potremo così dare il via in tutta la Regione ad una nuova modalità di consegna di farmaci, dispositivi medici e ausili protesici"."Abbiamo attivato il servizio per andare incontro alle esigenze di tutti i cittadini che in questo momento di emergenza sanitaria hanno difficoltà a soddisfare le proprie esigenze di salute e ricevere prestazioni adeguate - dichiara il direttore generale della ASL– abbiamo messo in moto una macchina organizzativa che assicura la fornitura di farmaci, dispositivi medici e alimenti aproteici alle categorie considerate più a rischio che meritano massima attenzione".Le richieste dei farmaci possono essere inoltrate direttamente alla farmacia dell'ex CTO utilizzando due linee telefoniche attivate dalla ASL a cui i cittadini possono rivolgersi per la prenotazione della consegna a domicilio.Ad ogni volontario sarà abbinata una consegna in base alla propria area di competenza. I volontari infine passeranno dallo sportello attivato dal Comune di Bari per compilare le autocertificazioni, sottoscrivere le liberatorie ed entrare formalmente nella rete della solidarietà. "La collaborazione avviata con il CTO in risposta a una richiesta dei responsabili del dispensario farmaceutico della struttura - commenta l'assessora al Welfare-, diventa oggi un servizio riconosciuto e assicurato dall'assessorato comunale al Welfare grazie alla rete di volontari messa in piedi nelle ultime settimane per fronteggiare l'emergenza sanitaria e supportare le persone più fragili e sole. Per questo oggi, accanto alla linea telefonica per la consegna dei farmaci a domicilio già attivata con Federfarma, ne abbiamo attivato un'altra dedicata esclusivamente al coordinamento dei volontari impegnati nelle consegne per conto della farmacia del CTO. In base all'elenco degli ausili che il CTO comunica all'assessorato al Welfare, i volontari, muniti di opportuna certificazione, si occuperanno di effettuare le consegne presso il domicilio dei pazienti. Questo nuovo accordo con la ASL è il riconoscimento dell'impegno e della qualità del lavoro straordinario che centinaia di volontari, coordinati dal nostro assessorato, stanno portando avanti tutti i giorni, e di questo non possiamo che essere orgogliosi, oltre che grati".