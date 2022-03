Grandi eventi capaci di aggregare persone intorno allo sport e di valorizzare mediaticamente pezzi del territorio pugliese. Anche per il 2022 la Regione Puglia mette in campo l'avviso a sportello per la concessione di contributi alla realizzazione di grandi eventi sportivi:, sul supplemento al numero 30 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. "Abbiamo alle spalle un'esperienza consolidata che ci ha dimostrato il valore di questo segmento delle politiche sportive, agganciato alle politiche regionali che diversificano e destagionalizzano l'offerta turistica", sottolinea il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti,Le manifestazioni sportive, nazionali e internazionali, che ambiscono al contributo regionale devono essersi svolte o dovranno svolgersiorganizzate da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche o Comuni. Il budget complessivo è di 800 mila euro e il contributo massimo concedibile per evento è di 100 mila euro. La valutazione delle istanze avverrà in ordine cronologico. Tra i criteri che attribuiscono punteggio, alcune caratteristiche da documentare, come la valorizzazione del territorio e del patrimonio naturalistico, culturale e ambientale pugliese, la previsione di dirette televisive su canali nazionali e internazionali, la partecipazione di squadre e atleti femminili o paralimpici. Tra le premialità, la realizzazione di eventi in aree territoriali svantaggiate, la promozione di discipline sportive meno praticate o l'organizzazione di attività collaterali all'evento sportivo, attraverso azioni di tutela della salute e di promozione dei valori etici dello sport.