"Il compito più importante che abbiamo è diffondere capillarmente le informazioni per incitare i ragazzi pugliesi a cogliere le tante opportunità di fare impresa che la Regione Puglia gestisce e coordina". Lo ha detto l'assessore regionale alle Politiche giovanili,ricevendo ieri il nuovo rettore del Politecnico di Bari,per la sottoscrizione di un protocollo d'intesa per la collaborazione nella diffusione degli strumenti di supporto all'imprenditorialità giovanili. Alla firma erano presenti il Direttore del Dipartimento dello Sviluppo economico della Regione Puglia,e la dirigente regionale del Servizio Politiche giovanili,"Stiamo spinti a moltiplicare gli sforzi - ha aggiunto– per invertire la drammatica tendenza evidenziata dalle statistiche diffuse proprio stamattina dalla fondazione Leone Moressa, secondo cui 250 mila giovani tra i 15 e i 34 anni hanno lasciato l'Italia, impoverendola di 16 miliardi di euro, più di un punto percentuale del prodotto interno nazionale: una ricchezza, in termini economici e di innovazione, di cui ha bisogno la Puglia e l'Italia".Dopo quella sottoscritta con l'Università di Foggia, quella di ieri con PoliBa è la seconda intesa che punta a stabilire unae gli uffici placement delle Università pugliesi affinché questi ultimi possano trasferire ai propri studenti le principali informazioni riguardanti le opportunità di finanziamento all'autoimprenditorialità, in particolare quelle legate al programma "e alle misure NIDI e TecnoNidi. Il rettoreha anticipato che le strutture del Politecnico stanno già provvedendo a una formazione specifica dei docenti e del personale degli uffici di placement che si occupano dell'Oltre alla valorizzazione dei progetti elaborati da studenti del PoliBa e a eventi specifici di presentazione, sarà allestito anche un "corner" nell'Atrio Coperto vicino al bar del Campus di Via Edoardo Orabona.