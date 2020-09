Ciliento: «È tempo di scegliere affinché le donne in politica abbiano un vero ruolo»

«È il tempo di scegliere. Oggi più che mai è il tempo di guardarsi alle spalle e vedere il lavoro che una storia politica come quella regionale ha vissuto in questi 15 anni e decidere se continuare a sognare e costruire politiche e servizi vicini alla gente o sostenere e accettare una politica che mette al centro leader che gridano, che hanno paura dell'altro, degli indifesi e dei più deboli». Scrive la candidata al Consiglio regionale, Debora Ciliento.«La Puglia che voglio aiutare a costruire è la Puglia della legalità, dell'accoglienza, della cultura, della ricerca, dell'agricoltura. Una Puglia che ad oggi guarda al futuro con più certezze rispetto a ciò che era solo 15 anni fa quando a governarla vi erano coloro i quali oggi vogliono rappresentare il cambiamento.È tempo di scegliere affinché le donne in politica abbiano un vero ruolo. Da assessore del comune di Trani ho saputo cambiare, migliorare e trasformare ciò che non andava. Oggi da donna in politica sono pronta a vivere una nuova avventura a livello regionale.Oggi puoi scegliere Michele Emiliano Presidente e Debora Ciliento al consiglio regionale. Buon voto a tutti».