Ciao Giorgia! La bellezza dei tuoi occhi nei nostri ricordi

Palloncini bianchi e verdi con uno dei quali, grande a forma di stella, riportante il nomea caratteri cubitali, e poi, tanti fiori bianchi e le note di "Meraviglioso" deihanno accompagnato l'uscita del feretro dalla Chiesa di Gesù Liberatore a Canosa di Puglia dove nel pomeriggio odierno è stata celebrata la santa messa esequiale. Ad officiarla, insieme ae all'accolitodavanti ai genitori Angela e Sabino, al fratello Daniele, ai nonni e parenti dinella bara bianca al centro dell'altare con un peluche, la sciarpa deie la sua foto. "Tutto è per noi che adesso siamo qui a raccogliere questo frutto per la nostra vita nato dal seme che Giorgia ha piantato." Ha evocato Don Michele Pace ricordando l'esistenza di Giorgia affetta dallauna rara patologia neurologica dello sviluppo, che colpisce prevalentemente soggetti di sesso femminileLe chiamanoperché riescono a comunicare solo con lo sguardo come ha fatto in questi 18 anni Giorgia con i suoi splendidi occhi e il suo sorriso, davvero unici, che resteranno ben impressi in quanti l'hanno conosciuta ed amata. I suoi occhi continueranno a vivere, grazie alla donazione delle sue cornee, dando luce e sguardo ad altre persone in lista d'attesa.Il canto del sopranoe la musica al piano dihanno illuminato di fede il rito funebre per, alla quale è dedicato il libro dal titolodello scrittoreche l'ha conosciuta in un viaggio a Lourdes insieme alla mamma Angela. Un romanzo che racconta l'amore, puro e sincero tra una madre e la sua bambina intrappolata da invisibili corde che non spengono la luce nei suoi occhi.La bellezza degli occhi Giorgia Di Muro rimarrà nei ricordi della comunità canosina che si è stretta attorno alla sua famiglia per l'ultimo saluto sulle note dei Negramaro:che hanno commossofatto rigare il volto di lacrime dei presenti.Riproduzione@riservata