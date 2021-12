Chiusa al traffico la SP2 Canosa-Andria per rimozione autoarticolato

Momenti drammatici sulla Strada Provinciale 2, direzione da Canosa di Puglia verso Andria, chiusa al traffico questa sera per rimozione di un autoarticolato carico di legname uscito fuori strada e rimasto in bilico sulla scarpata della carreggiata, che rischia di ribaltarsi. In loco gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria ed i mezzi di soccorso stradale della Scaringella SRL che sta operando, per tentare di recuperare mezzo e carico. Le operazioni sono molto complesse e pericolose.