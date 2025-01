Nell'ambito delle attività dela partire dalper ogni martedì dalle ore 15.30 alle 17,00, i ragazzi delle scuole medie di Canosa e dei comuni limitrofi, intenzionati a iscriversi ad uno dei percorsi liceali dell'offerta formativa del Fermi (classico, scientifico, scienze applicate e scienze umane), potranno partecipare alSi tratta di quattro incontri in cui i docenti del Liceo Fermi accompagneranno i ragazzi ad avvicinarsi alle lingue classiche, facendo, capire loro l'importanza che il patrimonio classico offre anche nella risoluzione dei problemi nel mondo lavorativo attraverso il bagaglio culturale e linguistico, tipici delle lingue classiche. Iscriversi non è difficile. Basta collegarsi al sito della scuola e cliccare l'immagine sul banner con su scritto "chi ha paura del latino e del greco?. Così facendo, si aprirà una finestra, in cui sarà possibile inserire i dati e inviare la richiesta di iscrizione.