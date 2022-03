Canosa: Variante al PUG ed adeguamento al PPTR

A Canosa di Puglia(BT), è previsto per il 31 marzo, l'evento partecipato di condivisione con la Città della Variante al Piano Urbanistico Generale ed adeguamento al PPTR. L'incontro con tutti gli stake.holders, professionisti, associazioni, amministratori e cittadinanza attiva, si terrà alle 17,00 presso il Centro Servizi Culturali "Libraia Teresa Pastore" in via Parini n. 48. Il PUG della città di Canosa è uno strumento che ha effetti sulla qualità delle singole vite di tutti i cittadini e che detta le regole per uno sviluppo economico, commerciale e abitativo della città e che, seppur relativamente giovane, necessitava di opportuni aggiornamenti per risolvere diverse criticità rimaste ancora irrisolte.in questi anni ha avviato una revisione della strumentazione urbanistica, anche in accordo e in relazione con la più vasta pianificazione regionale e con accordi di programma a livello provinciale che, a valle di un fondamentale iter di ascolto, pone rimedio alle criticità presenti nel PUG vigente e rappresenta per Canosa l'occasione per focalizzare una precisa "idea di città" cui riferire progetti ed azioni per una trasformazione all'insegna della resilienza, sostenibilità e rapporto con gli strumenti urbanistici regionali provinciali e d'ambito.Tra gli obiettivi principali, la variante si propone di: ridefinire e razionalizzare il sistema delle aree produttive, attualmente di difficile attuazione e sovradimensionato rispetto alle reali esigenze del settore produttivo cittadino; definire la parte programmatica del PUG ai sensi dell'art. 9 comma3 della LR 20 del 27/07/2021 "Norme generali di governo e uso del territorio"; semplificare l'attuazione delle trasformazioni consentibili nella città consolidata; chiarire i tipi di intervento possibili nelle aree sottoposte a vincoli: archeologico, idrologico, e morfologico in concomitanza del contestuale adeguamento del PUG al PPTR; approfondire e discretizzare in alcuni ambiti il meccanismo perequativo, enunciato dal PUG ma dallo stesso non articolato e che pertanto allo stato attuale, risulta di difficile realizzazione.