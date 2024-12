Canosa: Vandalizzati gli addobbi natalizi in Piazza Vittorio Veneto

Vandali in azione a, dove nelle ultime ore hanno distrutto gli addobbi natalizi in piazza Vittorio Veneto. Come troppo spesso accade in questa città, non esiste più il rispetto per il bene comune, e sono sempre più numerosi gli episodi di danneggiamento, che spesso passano anche impuniti. Sono numerose le segnalazioni giunte, corredate da foto che ritraggono le insegne del Comune di Canosa di Puglia, poste alla base dell'albero di Natale, sventrate, distrutte a pezzi e buttate per terra. Una di queste è stata portata a ridosso della lapide in ricordo dei caduti nel centro della villa comunale. Saranno le immagini dell'impianto di videosorveglianza installato in loco a dare un volto e un nome ai vandali che hanno distrutto gli addobbi natalizi in Piazza Vittorio Veneto? In molti se lo chiedono in attesa del Santo Natale che vedrà l'arrivo in città di molti turisti e di canosini, pendolari per lavoro e studio per le vacanze .Riproduzione@riservata