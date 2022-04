Canosa: Tutto pronto per l’arrivo del Principe Alberto II di Monaco

Tutto pronto per l'arrivo delche sarà in visita ufficiale nella mattinata di. Imponenti le misure di sicurezza in città, dove è atteso alle, quando il Principe, accompagnato dall'ambasciatore, scoprirà una targa stradale all'ingresso della città alla presenza del sindaco di Canosa di Puglia,Successivamente sarà accolto a Palazzo di Città per un saluto al Consiglio Comunale e alla Giunta. Dopo i saluti alle autorità intervenute, il Principe Alberto II di Monaco percorrerà Corso San Sabino dove incontrerà la cittadinanza e le scolaresche. Alleè in programma un momento di raccoglimento alla presenza di tutte le associazioni locali combattentistiche e d'arma, poi la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti all'interno della Villa comunale con l'intervento della. Seguirà la visita presso la sede dell'IISS "L.Einaudi " , in viale I maggio n.49, dove sarà intitolata la sala in suo onore cui farà seguito un momento conviviale con gli studenti dell'Indirizzo di Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiero "utilizzando vari prodotti della nostra azienda agraria" come ha dichiarato la dirigente scolastica, professoressanella presentazione del programma della visita. Da poche ore il principe Alberto II di Monaco è arrivato a Terlizzi, in provincia di Bari, prima tappa del suo tour in Puglia e Basilicata,