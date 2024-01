Canosa: Tutto pronto il ”Gran Galà Rossonero”

Non solo stadio, curve, striscioni, trasferte, chilometri di viaggi, per una domenica ilpresieduto dacon tutti gli associati e familiari al seguito, si ritroveranno a tavola per inaugurare il nuovo anno. L'occasione sarà propizia percelebrare l'anno appena trascorso che ha visto il club operativo a 360° e scambiarsi gli auguri e guardare al futuro con ottimismo, voglia di crescere e vincere. Ilsi terrà presso ila partire dallediIl più stretto riserbo sul menù, sicuramente di qualità, ilsarà all'insegna del divertimento condito da tanta buona musica, riferiscono gli organizzatori sui social. Il 2023 è un'anno da incorniciare per ilche in 12 mesi ha organizzato attività sociali che sono state apprezzate da più parti oltre ad avere avuto ampia visibilità sui social e media.Tra queste, spicca la calorosa accoglienza riservata al campione, per tutti, che il 28 settembre 2023 è stato ospitato presso la sede deldove ha incontrato la dirigenza con in testa ile i tesserati rossoneri.è stato il secondo calciatore famoso del Milan a far visita, dopo Gianni Rivera, entrambi accomunati dalla sconfitta in una finale dei mondiali di calcio con la maglia della Nazionale, sempre contro il Brasile nel 1970 e 1994. Nel corso dell'incontroha consegnato una maglia rossonera autografata asocio onorario delche all'unanimità ha deciso la donazione per il suo 60° compleanno. Per l'occasione è stato presentato il libro autobiograficoper Mondadori Electa, scritto dacon la giornalista. Un incontro significativo dove è emerso il ritratto di un grande uomo, dalla forte personalità, pregna draffinata eleganza, legata ai valori e alla famiglia, che in carriera è stato un giocatore molto combattivo e generoso.Una giornata funesta è stata il 12 giugno 2023,con la morte di Silvio Berlusconi che ha dato tanto alla causa rossonera. In quel giorno fu issato lo striscionelistato a lutto, sul balcone della sede in piazza della Repubblica n.2. Un immenso" scritto a caratteri cubitali per ricordaredeceduto all'età di 86 anni. Ilil direttivo e tutti gli associati delhanno espresso le sentite condoglianze alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari diche con il Milan ha scritto pagine importanti nella storia del calcio italiano, portandolo sul tetto d'Europa e in cima al mondo. Il 22 settembre 2023 ilha ricordatoun altro grande del calcio italiano che vinse tutto con il, scrivendoMolto seguita la squadra delche la scorsa estate ha partecipato altorneopresso lodionorata dell'incontro e della foto con il famoso calciatorein vacanza in Puglia. Tante attività sociali messe in atto dalper fare gruppo e rafforzare l'amicizia tra i tesserati coinvolgendo anche le famiglie come è successo con Babbo Natale che ha portato i doni ai più piccoli e alche regalerà emozioni per tutti.