Canosa: Dalla Transumanza all'Antica Fiera del Bestiame

A Canosa di Puglia(BT), l'Associazione equestreunitamente allae con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale, organizzano l'he si terrà nei giorni 20,21 e 22 Maggio in località Costantinopoli, via della Murgetta. La manifestazione fieristica, tenutasi ininterrottamente per tutto il secolo scorso in località Murgetta, sul tratto denominatorappresenta l'eredità culturale del mondo dellache ha caratterizzato per un lunghissimo arco temporale, oltre due millenni, la storia, l'economia e la società della provincia di Foggia, di molta parte della provincia di Bari, con propaggini fino alla provincia di Taranto. Quel mondo, che ha lasciato profonde tracce nella struttura sociale , nell'economia e nella cultura di queste zone, rappresenta anche un patrimonio di valori, credenze, conoscenze e tradizioni che hanno avuto una influenza fondamentale nella costituzione del carattere identitario di Canosa. La parola viene dal verbo, ovvero attraversare. e, in effetti, con lagli uomini hanno attraversato secoli di storia, acquisendo tecniche e conoscenze che hanno influito profondamente sulle varie culture regionali, gastronomiche in primis. la tradizione è. La, cioè la tradizionale pratica pastorale di migrazione stagionale del bestiame verso condizioni climatiche migliori, è stata iscritta all'unanimità nella lista rappresentativa del.. Per queste ragioni "abbiamo voluto ripristinare questa manifestazione fieristica, - riferiscono gli organizzatori - caduta in disuso negli ultimi decenni, Riannodare i fili di questa tradizione servirà a rafforzare il senso di appartenenza di questa nostra comunità, oggi come mai lacerata e afflitta da una grave crisi sociale".Riproduzione@riservata