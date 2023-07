Canosa: Teatralizzazione a cielo aperto ispirata al mito di Orfeo ed Euridice

Dopo aver chiuso al Teatro Kismet la rassegna Maggio all'Infanzia con lo spettacolo di teatro-scienza Perseo e Andromeda firmato con il Planetario di Bari, ed in attesa di aprire per il terzo anno consecutivo la rassegna Libri nel Borgo Antico, il Teatro del Viaggio diretto dal regista e attore Gianluigi Belsito riprende i suoi allestimenti in luoghi che vannola compagnia è nuovamente ospite dell'evento denominato, un itinerario culturale che si snoda nele culmina con la teatralizzazione a cielo aperto ispirata alOrfeo, figlio di Apollo, il dio della Musica, e di Calliope, la Musa del Canto, riusciva a incantare chiunque con la sua musica ed il suo canto, persino Ade, il Dio degli Inferi, al cui cospetto si presenta per riportare nel mondo dei vivi la sua amata Euridice. Sempre alla mitologia è ispirato analogo spettacolo tratto dalle Metamorfosi di Ovidio: nella notte di San Lorenzo, in una villa privata di Barletta, sul bordo di una piscina, il giovane Narciso, innamorato della sua stessa bellezza, annegherà nel tentativo di afferrare la sua immagine riflessa nello specchio d'acqua. L'itinerario canosino di domenica ha due orari,Prenotazione obbligatoria all'utenza telefonicaattiva per ulteriori informazioni.