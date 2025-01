Canosa si conferma Comune riciclone

Nel report annuale sui rifiuti riciclati nella Regione Puglia, la Città di Canosa di Puglia si conferma come una realtà fortemente ecologista e rispettosa delle regole imposte dalla raccolta differenziata, con una percentuale media pari al 73,69%. Questo straordinario risultato sulla raccolta differenziata certifica concretamente la qualità e la professionalità del lavoro svolto dall'assessore all'Ambiente Fedele Lovino, che si spende con dedizione e attenzione per garantire a tutti una città più pulita. Canosa continua sulla scia dell'ecologia grazie alla partecipazione dell'intera comunità e alla collaborazione con l'amministrazione Malcangio per combattere l'inquinamento e per vivere in una città più civile. Ora sta a noi renderci conto della situazione in cui viviamo e sta a noi comprendere che con un minimo di attenzione in più, la nostra città tornerà a brillare, grazie a degli amministratori che amano la propria città e si impegnano per essa, ma soprattutto grazie a dei cittadini che rispettano i propri concittadini ma anche se stessi ed il luogo in cui vivono.