Canosa: Risposte rapide e strutturali all’attuale situazione di crisi idrica

Alla presenza dei rappresentanti degli Enti coinvolti, relativamente alla crisi idrica, si è svolto il pubblico incontro fortemente voluto dallche ieri pomeriggio ha avuto luogo presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città. La folta presenza degli agricoltori in aula è la riprova, a detta degli esponenti chiamati in causa, della sensibilità alla problematica e dello sviluppo di una diversa consapevolezza sul tema dell'acqua. A prendere parte al pubblico incontro, oltre al Sindaco di Canosa, dott. Vito Malcangio, all'europarlamentare, On. Francesco Ventola e alla consigliera con delega all'Agricoltura Lucia Masciulli, sono stati il Responsabile del Servizio Idrico dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia, dott. Andrea Zotti, il Commissario del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, dott. Francesco Ferraro e il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acque del Sud s.p.a. dott. Luigi Giuseppe Decollanz.Il primo cittadino, facendo seguito alle interlocuzioni delle scorse settimane, si è fatto portavoce del grido d'allarme del mondo agricolo, organizzando un incontro collettivo con i rappresentanti degli Enti al fine di condividere con la comunità locale le azioni poste in essere in virtù del ruolo prioritario che l'acqua riveste per l'agricoltura. Durante il confronto, in cui gli agricoltori non hanno mancato di sottolineare le proprie preoccupazioni in merito alla prossima stagione irrigua, sono stati annunciati dal Commissario Ferraro il finanziamento di due progetti, sulle condotte e sulle apparecchiature elettromeccaniche, che mirano ad eliminare definitivamente le difficoltà presenti, scongiurando crisi idriche nel futuro prossimo. Nel corso dell'incontro, è stata fatta inoltre menzione dei "lavori volti ad evitare perdite all'interno degli invasi, affinché possano essere disponibili maggiori volumi di acqua evitando ciò che allo stato attuale è stato riversato in mare, ergo "maggior respiro e margini di manovra in caso di nuovi periodi di siccità."Ad emergere, anche attraverso le parole del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acque del Sud s.p.a. Dott. Luigi Giuseppe Decollanz, è stata la visione d'insieme e di programmazione che si intende dare all'agricoltura, rifunzionalizzando gli impianti esistenti e ragionando in termini di interventi a breve e lungo termine. Al contempo, lo stesso ha comunicato come prossimamente si riunirà a Bari il Comitato di Crisi con l'obiettivo di fornire risposte rapide e strutturali all'attuale situazione di crisi idrica. A prendere la parola é stato poi anche il dott. Andrea Zotti, che ha analizzato la situazione attuale degli invasi ed in particolar modo della Diga del Locone.A conclusione del confronto, il Sindaco Malcangio, unitamente all'On. Ventola e alla consigliera Masciulli, ribadendo come l'attenzione e il monitoraggio continueranno ad essere costanti a tutela dell'agricoltura locale, ha ringraziato le personalità intervenute per la disponibilità mostrata con l'impegno di rivedersi prossimamente per ulteriori confronti.