Canosa : Ripartono i cantieri

437.000 € rifacimento asfalti e marciapiedi della città, lavori partiti giovedì scorso;

100.000 € manutenzione straordinaria palazzetto dello sport; lavori in fase di completamento;

450.000 € lavori rifacimento manto erboso stadio San Sabino. Lavori in fase di realizzazione;

135.000 € abbattimento barriere architettoniche anno 2019 completamento lavori e istallazione ascensore Palazzo di Città. Lavori in corso;

160.000 € acquisto arredi scolastici per scuole per l'infanzia; gara aggiudicata; in fase di consegna;

300.000 € manutenzione straordinaria scuole comunali; in fase di contrazione di mutuo Cassa depositi e prestiti;

100.000 € manutenzione straordinaria scuole per l'infanzia; in fase di progettazione interventi;

200.000 € costruzione di 5 aree ludiche per le scuole dell'infanzia. Acquisto in corso;

300.000 € costruzione isola ecologica borgata di Loconia. Lavori in corso;

500.000 € realizzazione primo stralcio nuovo impianto sportivo viale primo maggio; Progettazione completata; attesa concessione finanziamento regionale 100.000 €;

6.000 € arredo urbano piazza Padre Antonio Maria Losito. Acquisto in corso;

180.000 € lavori per rifunzionalizzazione edificio "Mazzini". In fase di affidamento lavori;

30.000 € sostituzione alberi via Kennedy e via Saffi. Lavori rinviati in autunno;

500.000 € realizzazione rotatoria ingresso area industriale D2. Lavori in fase di ultimazione e collaudo;

Certificato prevenzione incendi Teatro "Lembo" per aumento posti a sedere. Lavori eseguiti; In attesa di verifica della Commissione pubblico spettacolo;

Realizzazione palazzina per n. 8 alloggi E.R.P. Via dei Platani. In attesa avvio lavori di costruzione edificio;

Nuovo servizio di raccolta e spazzamento rifiuti solidi urbani. In fase di pubblicazione gara da parte dell'Ager.

"L'emergenza Coronavirus - spiega- ha fermato o rallentato diverse attività programmate nella nostra Città. In questi giorni stanno ripartendo molti cantieri e si stanno completando le attività di consegna e acquisto di beni." Di seguito una panoramica dei maggiori interventi in corso e di prossima realizzazione:"Come vedete gli investimenti nella nostra città sono davvero importanti.- Continua ilNon cose da farsi, ma opere tangibili, molte in via di realizzazione altre che partiranno a giorni. Opere quasi interamente finanziate con mutui o attraverso il bilancio comunale. Gli uffici stanno lavorando per recuperare i tre mesi di ritardo accumulati per via dell'emergenza Covid-19.Allo stesso tempo - conclude il sindaco di Canosa - si sta provvedendo alla programmazione di nuovi interventi per rendere la nostra città sempre più vivibile."