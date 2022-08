Canosa: Raffaele Piemontesedi al lancio della campagna elettorale regionale di + EUROPA

Alledisi terrà l'evento di lancio della campagna elettorale regionale di + EUROPA per le elezioni politiche del prossimo 25 Settembre che avrà luogo a Canosa di Puglia presso "Lo Smeraldo" Ricevimenti di lusso. Annunciata la presenza dell'ospite, Vicepresidente della Regione Puglia, candidato alle prossime elezioni politiche nel collegio uninominale Gargano, Cerignola, Manfredonia e Canosa per la coalizione di centrosinistra, formata da PD, + Europa, Verdi e Sinistra Italiana, e Impegno Civico. Interverranno:, candidati alla Camera;candidati al Senato nelle liste di"Una importante occasione – sostiene il- "per iniziare a confrontarci con i pugliesi rispetto alla nostra idea di Paese: più sensibile ai diritti, oculato nelle scelte di politica internazionale, ma soprattutto attento alla sfida che è diventata vivere la quotidianità." Sarà un autunno delicato, tra gli spropositi che "troveremo in bolletta, gli equilibri internazionali instabili e un intero sistema Paese da far ripartire dopo la pandemia e la crisi di Governo. Crediamo che ci sarà bisogno della serietà delle nostre proposte" già presentate alla stampa da Carlo Cottarelli, Emma Bonino, Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi.L'impegno principale di una forza europeista e liberaldemocratica come +Europa sarà quello di potenziare, nei prossimi cinque anni, la capacità dell'Italia di resistere alle crisi e riprendere un percorso di crescita economica sostenibile nel tempo in grado di generare buona occupazione. Una opportunità che l'Italia non può sprecare!