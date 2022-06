Canosa: Quasi 10mila elettori hanno votato per le comunali

alle ore 19,00 odierne, hanno votato 9441per i 5 Referendumcosì suddivisi:11.286 maschi e 11.810 femmine. Per quanto riguarda la modalità di voto, ciascun elettore potrà: apporre una croce sul SI se desidera che la norma sottoposta a Referendum sia abrogata; apporre una croce sul NO se desidera che la norma sottoposta a Referendum resti in vigore.Sonoper esercitare il diritto di voto, nell'per il referendum su cinque quesiti sulla giustizia e per eleggere il sindaco e l'amministrazione comunale. Alle ore 19,00 odierne, a Canosa di Puglia hanno votato 9958Gli aventi diritto per l'elezione diretta alla carica di sindaco e di n. 24 consiglieri comunali sonocosì suddivisi:12.822 maschi e 13.166 femmine. Per votare basta apporre un contrassegno sulla casella che riporta il nome del candidato sindaco scelto. Oltre a votare il sindaco è possibile votare anche una delle liste a lui/lei collegate. In questo caso sarà possibile esprimere fino a due preferenze per i candidati consiglieri purché siano di genere diverso. Oltre al sindaco, dunque, se si intende esprimere due preferenze sarà possibile votare un candidato uomo e una candidata donna. Inoltre, è possibile esercitare il voto disgiunto. Questo consente di votare per un candidato sindaco e per una lista diversa a quelle a lui collegate. Anche in questo caso è possibile esprimere un massimo di due preferenze nel rispetto del criterio della doppia preferenza (un uomo e una donna).Il primo scrutinio comincerà dopo le ore 23,00 odierne per i risultati del referendum mentre lunedì 13 giugno , dopo le ore 14,00 si procederà allo spoglio delle schede delle amministrative. I risultati delle elezioni comunali arriveranno al termine delle spoglio delle schede.