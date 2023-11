Canosa :Proseguono gli interventi di lavaggio e sanificazione delle strade

Sono stati effettuati come da cronoprogramma, nella giornata di mercoledì 15 novembre scorso, gli interventi di lavaggio e sanificazione previsti aLe operazioni proseguiranno in data giovedì 23 novembre e sabato 23 dicembre con il lavaggio della pavimentazione in basole esistente su Piazza della Repubblica, Corso San Sabino, via Puglia, Sagrato della Cattedrale di San Sabino, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Galluppi e Villa Comunale con particolare attenzione alla rimozione della resina colata dalle alberature sulla pavimentazione. Sempre in data 23 dicembre, si procederà inoltre al lavaggio generale delle strade urbane quali via Imbriani, Piazza Terme, via Kennedy, via Saffi, Corso San Sabino, via Bovio, via Balilla, via Rossi, via Piave, via Matteotti, via V.Rosa, via Sassani, Piazza della Repubblica, Piazza Martiri XXIII Maggio, via Varrone, via De Gasperi, via Agli Avelli – tratto da Piano San Giovanni, via Settembrini, Viale I Maggio. L'invito alla cittadinanza è a rispettare l'ambiente e a non abbandonare i rifiuti.