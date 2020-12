Canosa: Misure a sostegno delle famiglie in difficoltà

Nel corso della mattinata la Giunta Comunale di Canosa di Puglia ha approvato gli indirizzi per l'erogazione di una serie di interventi a favore delle famiglie in difficoltà a causa della pandemia da Covid.I provvedimenti sono stati adottati a seguito di una serie di interlocuzioni avvenute fra l'Amministrazione Comunale e le forze politiche rappresentate nel Consiglio Conunale in occasione di incontri appositamente convocati. I provvedimenti sono i seguenti:Buoni Spesa € 279.000;Incremento Servizi Assistenza Domiciliare per anziani e diversamente abili € 50.000;Incremento di € 47.000 al cofinanziamento del Comune per i contributi dei canoni di locazione per leabitazioni, anno 2019;Contributo di € 500 euro per le famiglie sotto procedura di sfratto per morositàIncremento di ulteriori 10.000 € per gli interventi urgenti di "contrasto alla povertà";Le istanze potranno essere inviate esclusivamente per via telematica, pertanto i cittadini che non dovessero avere la possibilità di presentarla on-line potranno rivolgersi ai CAF presenti in Città per la compilazione ed invio.Le procedure per la presentazione delle istanze saranno disponibili nelle prossime ore sul sito istituzionale del Comune di Canosa di Puglia, e della sua pubblicazione ne sarà dato tempestivo avviso attraverso i canali istituzionali del Comune ed i principali organi di stampa."Con questi provvedimenti - dichiara il sindaco di Canosa- vogliamo mettere in campo, nel più breve tempo possibile, le risorse assegnate al nostro Comune per i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica. Nei prossimi giorni, considerando i tempi tecnici necessari all'implementazione delle procedure, sarà disponibile la modulistica e l'elenco dei negozi convenzionati per l'utilizzo dei "Buoni Spesa" Maggiori informazioni saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Canosa di Puglia