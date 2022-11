Canosa: "Meraviglioso vedere le vie del nostro centro popolarsi di gente"

«Prima l'accensione del Grande Albero di Natale in Piazza Vittorio Veneto con tanti adulti, ma anche bambini ed anziani in attesa del trepidante conto alla rovescia, poi la grande festa del Black Friday organizzato magistralmente dall'associazione "We Ken". Ringrazio di vero cuore i supermercati Dok e Famila per lo splendido dono - spiega il Sindaco di Canosa- fatto alla città, un albero di straordinaria bellezza frutto della generosità e della voglia di spendersi per la nostra comunità. È stato meraviglioso in prossimità delle festività natalizie vedere le vie del nostro centro popolarsi di gente: ringrazio le attività produttive che hanno preso parte all'evento e tutti gli sponsor che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione. L'unione fa la forza e i commercianti dell'associazione We Ken ne sono un esempio: a voi tutti - conclude il- la mia più sentita e sincera gratitudine».