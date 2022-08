Canosa: Malgioglio entusiasma la folla

Una piazza Vittorio Veneto gremita come non mai, dove migliaia di persone hanno accoltoche ha fatto tappa acon il tour estivoEntusiasmo tra la folla, giunta anche dalle città limitrofe, che ha applaudito a più ripreseil protagonista della serata tanto atteso dai fan. Il famoso cantante, paroliere e personaggio televisivo ha proposto i suoi successi, tra gli altri: la nuova hit, "Momenti suggestivi dello show quandoha ricordato la sua cara amicacon un omaggio musicale accompagnato dalle ovazioni del pubblico per la compianta "Regina" del mondo dello spettacolo e dellache per anni ha incantato i telespettatori.«Un altro grande successo per un'che continua a coinvolgere giovani ma anche famiglie e anziani.» Ha esordito così il sindaco di Canosanella dichiarazione rilasciata al termine della lunga serata di festa cittadina. «Semplicemente spettacolare la partecipazione della cittadinanza in occasione della presenza a Canosa dell'artista Cristiano Malgioglio. L' evento, prodotto e sponsorizzato dal "Giardino del Mago" in sinergia con l'Amministrazione Comunale, è la dimostrazione di come tanto possa fruttare la collaborazione fra pubblico e privato. Degna di nota – ha aggiunto il primo cittadino di Canosa - anche la presenza di numerosi abitanti delle città a noi limitrofe: è questa la strada che vogliamo perseguire, promuovere la nostra Canosa e renderla visibile ed attrattiva anche al di fuori del nostro contesto cittadino.»Poi, il sindacorivolgendosi : «Il ruolo assunto fra le aziende più significative del nostro territorio non può che renderci fieri: Canosa vi è grata. Colgo l'occasione per ringraziare anche l'assessore agli eventi Saverio Di Nunno per la buona riuscita della manifestazione e Gerry D'Elia di Ritmo 80 e Love Fm che hanno continuato ad animare e divertire Piazza Vittorio Veneto. Fondamentale, in serate di questa tipologia, - conclude- anche l'apporto e la presenza degli agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale come anche quella della Vegapol, dei volontari Oer, Misericordia, Anpana e Noetaa: a loro giunga la mia più sentita gratitudine per l'opera di volontariato prestata.»Nel corso della serata, il sindaco di Canosaed il consigliere regionalehanno consegnato delle targhe di benemerenza alla, ospitata sul palco, che insieme al suo staff di spessore, sono autenticiUn'eccellenza del territorio, che costituisce un volano di sviluppo per l'economia locale, considerando anche tutto l'indotto che lavora all'organizzazione dei matrimoni e dei ricevimenti di lusso.ha promosso e valorizzato ilfamoso in tutto il mondo, congrazie al loro operato di qualità e alle location esclusive offerte agli sposi per il loro giorno speciale in un contesto dal valore culturale, sociale e turistico.Riproduzione@riservata