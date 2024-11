Canosa: La magia di Halloween al “Villaggio da Margot”

il famosissimoper il py che si è tenuto, lo scorso 31 ottobre, a Canosa di Puglia presso ilin via Barletta n.1. La festa di Halloween – importata in Italia su modello della versione nordamericana fin dai primi anni 2000 – sta diventando una tradizione anche a Canosa di Puglia, dove per l'occasione è stato allestito un villaggio all'interno del giardino del locale "VaDi da Margot" da. Streghe dai lunghi cappelli neri, fantasmi, scheletri, pipistrelli neri, candele e zucche hanno fatto da scenografia alla festa nelScherzi e travestimenti macabri, per "Trick or Treat, Treat or Trick, Give me something good to eat!" , ossiaripetuto da giovani e meno giovani, da famiglie con bambini neldovehanno partecipato alla festa di origine celtica che si sta radicando nel tessuto sociale, attraverso racconti di "fantasmi e spiriti che vaghino nella notte di fine ottobre" per arricchire la narrazione(in inglese antico, cioè la sera prima della festa di Tutti i Santi). Atmosfere da brivido per le foto postate sui social per un rito che parla anche in canosino.Riproduzione@riservata