Canosa: La campagna arde

Percorro una scomoda stradina di campagna inuna delle tante piene di buche, tratturi dimenticati come gli agricoltori costretti a vivere un disagio perenne.i criminali hanno colpito ancora una volta. Ulivi secolari bruciano, si consumano, si spezzano in due, tre parti e crollano sul tappeto di cenere. Il fuoco corre veloce, più dei mezzi di soccorso che chiamo e non arrivano.Proviamo ad arginare le fiamme, ma è troppo pericoloso, il fumo penetra i polmoni, ci mozza il fiato e ci costringe ad arretrare.E' estremamente difficile per l'imponente camion percorrere le strade dissestate. Così i vigili del fuoco proseguono a piedi e fanno quel che possono.Sembra che le campagne non valgano nulla e, invece, per alcuni rappresentano tutto. Ci domandiamo per quale ragione questi luoghi non siano presidiati dalle forze dell'ordine, perché l'amministrazione non si cura delle strade e delle numerose discariche che inquinano la terra.Esorta le stesse ad utilizzare le telecamere e le foto trappole. Occorre altresì prevenire tali fenomeni, informando la popolazione sul modo corretto di smaltire i rifiuti e sanzionare chi non rispetta le norme. E' paradossale assistere al quotidiano abbandono della spazzatura nonostante la puntuale raccolta porta a porta. Salvaguardiamo la campagna, la nostra preziosa risorsa.egretario del Partito Democratico di Canosa di Puglia.