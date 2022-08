Canosa: La bellezza del corteo storico della "Translatio Corporis Sancti Sabini"

Tra gli eventi che hanno caratterizzato e suggestionato l'spicca ilsvoltosi ilin concomitanzadelle celebrazioni dei Santi Patroni. Ampio risalto è stato dato dai media, giornali, TV e social hanno diffuso video e foto dell'evento tenutosi """al calar del sole che arrossa il cielo della, dal sito paleocristiano di San Pietro: Dopo due anni segnati dalla pandemia, ha ripreso a sfilare il corteo storico che ha rievocato la traslazione del corpo del Santo Patrono, San Sabino, avvenuta il 1 agosto dell'800, dall'antica cattedrale di San Pietro alla nuova cattedrale, a Lui dedicata successivamente nel 1102 da Papa Pasquale II""". Esordiscono così nella dichiarazione congiunta rilasciata dallein rappresentanza del gruppo di lavoro che ha contribuito fattivamente all'organizzazione e realizzazione delmolto seguito e partecipato.Oltre cento figuranti hanno indossato i costumi di vescovi, monaci benedettini, aristocratici canosini, aristocratici longobardi, la duchessa Teodora con la sua corte e il popolo festante che ha preso parte alla"""Questo il senso del corteo storico, evento fortemente voluto da don Felice Bacco che fin dal lontano 2015 ha consentito che si strutturasse, accanto alla Basilica Concattedrale di San Sabino (promotrice), un gruppo di lavoro ad esso finalizzato. La manifestazione rievocativa dalla forte connotazione religiosa e storico-sociale, giunta alla VIII Edizione, si è connotata quest'anno con aspetti importanti e nuovi, indicativi della volontà di proseguire il percorso avviato, ampliandolo e arricchendolo sempre di più.""" Hanno aggiunto le professoressenelle spiegazioni sull' evento del 31 luglio scorso che ha vistoonfermata, tra le altre, la presenza di alcunie deicomposto da circaprevalentemente tamburi e alcuni corni naturali da richiamo che s'ispirano alla realtà popolare della città di Bari dell', con l'obiettivo di ricordare e tramandare, con le loro percussioni travolgenti ed impetuose, la gioia dellada Myra a Bari.A Canosa, ilha visto coinvolti anche alcuni alunni delcoordinati dallae molti cittadini canosini. Tutti insieme hanno sfilato dalla zona archeologica di San Pietro fino alla Cattedrale di San Sabino con una breve sosta in corrispondenza dei resti abbaziali di San Quirico (un altro importante edificio storico legato alla presenza dei Benedettini a Canosa, quasi sicuramente voluta da San Sabino, data la sua amicizia con San Benedetto da Norcia), per poi procedere verso la Cattedrale sul cui sagrato sono state accolte l'icona e il reliquario, deposto poi nella Cripta della cattedrale. Composti e perfettamente calati nel ruolo rivestito, i figuranti in corteo hanno permesso di regalare alla città di Canosa momenti magici e maliosi, "come se il tempo davvero si fosse fermato nell'anno 800; pertanto a loro è rivolto un sentimento di profonda gratitudine e apprezzamento in quanto la loro opera, del tutto volontaria, è stata una costante di queste otto edizioni."""Particolarmente scenografici sono stati iche hanno presidiato per la prima volta l'intero colle San Pietro. Tutti i figuranti del corteo storico, compresi i cavalieri, hanno indossato vesti, accessori, gioielli, sorcotti, ideati e firmati dalla professoressa Elena Di Ruvo, docente di arte con competenze in storia e tecnica del costume. La stessa ha ideato e decorato con tipologie altomedievali il reliquiario, quest'ultimo eseguito per la parte lignea da Elia Marro, presidente della Pro Loco Canosa. "L'auspicio dell'intero gruppo di lavoro, - concludono le- che offre il proprio impegno per la città, è quello di proseguire con maggiori energie e sinergie il percorso avviato. Lo stesso gruppo sente ancora di dover ringraziare don Felice Bacco e quanti cittadini canosini sono stati protagonisti e hanno consentito che fin qui si giungesse. Inoltre, un ringraziamento doveroso va alla Polizia Locale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, O.E.R., alla Camera di Commercio di Bari, all'Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia, alla Fondazione Archeologica Canosina, alla Pro Loco, Italia Nostra Canosa e Comitato Feste Patronali , e a quanti hanno reso possibile la realizzazione dell'evento storico" che ancora una volta ha saputo stupire e coinvolgere la comunità.Riproduzione@riservata